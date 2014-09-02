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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 16:22 BJT

新兴汇市：强势美元打压亚币，马币及韩元跌势较深

菲律宾披索 下跌，因国内银行回补美元空头。

美元兑日圆 触及1月以来高位，美元兑欧元 盘旋于一年高位附近。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.81 104.36 -0.43 +0.45 105.28

坡元 1.2519 1.2497 -0.18 +0.90 1.2632

台币 29.978 29.968 -0.03 -0.09 29.950

韩元 1017.30 1013.10 -0.41 +3.75 1055.40

泰铢 32.05 31.97 -0.25 +2.53 32.86

菲律宾披索 43.55 43.48 -0.16 +1.95 44.40

印尼卢比 11723.00 11715.00 -0.07 +3.73 12160.00

印度卢比 60.54 60.53 -0.02 +2.08 61.80

马币 3.1685 3.1520 -0.52 +3.38 3.2755

人民币 6.1465 6.1428 -0.06 -1.51 6.0539

(完)

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