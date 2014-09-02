新兴汇市：强势美元打压亚币，马币及韩元跌势较深

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
菲律宾披索 下跌，因国内银行回补美元空头。
美元兑日圆 触及1月以来高位，美元兑欧元 盘旋于一年高位附近。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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马币 3.1685 3.1520 -0.52 +3.38 3.2755
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(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 高琦/田建华)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。