《路透晚报》--9月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收在七个月高点，得益于日圆疲弱和GPIF改革希望

日本股市日经指数周二收在七个月高位，盘中交投活跃。日圆兑美元跌至七个月低点，推高出口股，因投资人冀望此类股票获利获得提振。日经指数上扬1.2%，收于15,668.60点，为1月中旬迄今最高。东证股价指数涨1.1%，收报1,297.00。JPX-日经400指数亦上涨1.1%，报11,763.89。

--中国股市：沪综指收升1.4%至15个月新高，新股申购资金解冻驰援大盘

中国股市沪综指收升1.4%至15个月新高，港口、军工板块涨幅居前。分析师指出，随着上周四6只新股冻结的逾6,000亿元资金今日解冻，部分可能流入A股，大盘在经过前期短暂调整后重拾升势，股指出现三连涨，成交量明显放大，量价配合较为理想。

沪综指收报2,266.046点，涨30.535点或1.37%，此前收盘高点为2013年6月5日2,270.93点；上证A股今日成交1,707亿元人民币，上日为1,170亿元，较前一日增逾四成。沪深300指数收报2,386.460点，涨1.32%。

--香港股市：收平盘，受内地市场提振

香港股市连续第三天收平盘，但脱离盘内低点，此前中国内地市场主要指数触及今年新高。恒生指数收盘几无变动，报24,749.02点，盘中一度跌至三周低点。恒生国企指数上涨0.1%，稍早一度下跌1.4%。

--全球汇市：美元兑日圆测试2014年高点，欧元继续承压

美元趁市场交投清淡的机会攻克一项期权障碍，兑日圆升至1月以来高点，欧元兑美元则跌至一年低点，因预期欧元区政策将会放宽。欧元兑美元小跌至1.3123，稍早低见1.3115。美元兑日圆跳涨0.5%至104.83，此前在104.50期权障碍位上方触发停止单，最高升至104.87。

--欧元债市：欧元区公债收益率小升，关注美国数据和欧洲央行会议

欧元区公债收益率(殖利率)小升，因市场大涨后投资者暂歇，本周欧洲央行召开会议之前，市场走势料受限。欧洲央行可能进一步放松货币政策。意大利、西班牙与葡萄牙10年期公债收益率分别上涨2个基点，各报2.45 %、2.28%以及3.22%，德国10年期公债收益率同样上涨2个基点，报0.90%。

--金属期市：伦敦期铝上涨逼近18个月高位，供应紧俏激励基金买盘

伦敦期铝走扬逼近18个月高位，带动中国沪铝劲升逾2%，交易员及分析师表示，这波涨势似乎是由追涨动能推升，已经超出基本面范围。伦敦期铝直逼上周触及的2013年2月以来高位，基金买进期铝，因预期铝金属需求回升，将超过受限的供应。

上海期交所主力11月期铝收高2.13%至每吨14,890元人民币，盘中一度升至14,940元人民币，创2013年6月以来最高。

上海期交所主力11月期铜下跌0.2%至每吨49,860元人民币(8,114美元)。LME期锌升至近一个月高点每吨2,384美元，因现货供应出现短缺，0831GMT时报2,378美元左右。

--国际油市：布兰特原油期货跌向102美元，因需求忧虑抵消利比亚情势影响

布兰特原油期货跌向每桶102美元，因中国和欧洲经济复苏疲弱引发需求增长放缓担忧，不过利比亚出现新动荡，令油价跌势受限。0836GMT，布兰特原油期货下跌0.37美元，至每桶102.42美元。美国原油期货较上周五收盘下跌0.43美元，报每桶95.53美元。美国市场周一因劳动节假期休市。

--全球金市：金价触近一周低点，美元上涨令贵金属交易商担忧

黄金跌至近一周最低水平，因美元上涨的影响，盖过了股市下跌及乌克兰紧张局势升温带来的避险需求。钯金持于13年半高位附近，因担忧西方可能进一步制裁俄罗斯将伤及供应。0838GMT，现货金下跌至每盎司1,276美元。