中港个股：农行称9月和10月都有优先股好的发行窗口--高层

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 高层周二表示，9月和10月都有优先股好的发行窗口，未来视情况会考虑在香港发优先股。
农行董事会办公室主任许多在业绩说明会上并称，目前优先股正等待证监会批准。
农行8月中旬公告称，其发行优先股方案近日已获银监会批复，已正式启动向证监会的申报程序。
农行计划发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。
目前公布优先股发行计划的银行已有七家，包括浦发银行 、兴业银行 、平安银行 和建行 等四家国有商业银行。
上海证交所自周一起，组织沪市14家上市商业银行连续举行业绩说明会，每一个交易日会有一家上市银行高层回答分析师和投资者提问。（完） (发稿 林琦；撰写 丁淑琴；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。