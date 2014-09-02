中港个股：农行称9月和10月都有优先股好的发行窗口--高层

路透上海9月2日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 高层周二表示，9月和10月都有优先股好的发行窗口，未来视情况会考虑在香港发优先股。

农行董事会办公室主任许多在业绩说明会上并称，目前优先股正等待证监会批准。

农行8月中旬公告称，其发行优先股方案近日已获银监会批复，已正式启动向证监会的申报程序。

农行计划发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。

目前公布优先股发行计划的银行已有七家，包括浦发银行 、兴业银行 、平安银行 和建行 等四家国有商业银行。