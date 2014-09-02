澳洲经济：上议院投票取消了针对矿业的超额利润税

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼9月2日 - 澳洲上议院周二投票取消了针对矿业的超额利润税，这对于隶属保守派的总理艾保德(Tony Abbott)是个重大胜利，尽管有许多批评声音认为他是矿产巨头的代言人。
“政府已经兑现了2010年和2013年大选时的承诺，取消了失败的矿产资源租赁税(Mineral Resource Rent Tax,MRRT)。”澳洲国库部长霍基(Joe Hockey)和财长科尔曼(Mathias Cormann)在联合声明中表示，“之前的税制设计糟糕，事实上每年都导致政府耗费数以十亿计的美元。”（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。