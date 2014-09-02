澳洲经济：上议院投票取消了针对矿业的超额利润税

路透悉尼9月2日 - 澳洲上议院周二投票取消了针对矿业的超额利润税，这对于隶属保守派的总理艾保德(Tony Abbott)是个重大胜利，尽管有许多批评声音认为他是矿产巨头的代言人。

“政府已经兑现了2010年和2013年大选时的承诺，取消了失败的矿产资源租赁税(Mineral Resource Rent Tax,MRRT)。”澳洲国库部长霍基(Joe Hockey)和财长科尔曼(Mathias Cormann)在联合声明中表示，“之前的税制设计糟糕，事实上每年都导致政府耗费数以十亿计的美元。”（完）