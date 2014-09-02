欧洲汇市：支持苏格兰独立阵营声势上扬，打压英镑下滑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
英镑兑美元 跌至1.6554美元，日内下跌0.25%。即便是近期因欧洲央行进一步放宽政策的预期而陷于挣扎的欧元，在伦敦盘兑英镑 也上涨0.3%，至0.7924英镑。
“在最近苏格兰独立公投调查显示正反方距离拉近后，英镑略为承压，这让支持独立阵营感到振奋，”FxPro资深分析师Angus Campbell表示。
“英镑料将下跌...随着9月18日接近，市场将持续关注英镑。” (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 杜明霞/高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。