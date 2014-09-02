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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 16:33 BJT

欧洲汇市：支持苏格兰独立阵营声势上扬，打压英镑下滑

英镑兑美元 跌至1.6554美元，日内下跌0.25%。即便是近期因欧洲央行进一步放宽政策的预期而陷于挣扎的欧元，在伦敦盘兑英镑 也上涨0.3%，至0.7924英镑。

“在最近苏格兰独立公投调查显示正反方距离拉近后，英镑略为承压，这让支持独立阵营感到振奋，”FxPro资深分析师Angus Campbell表示。

“英镑料将下跌...随着9月18日接近，市场将持续关注英镑。” (完)

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