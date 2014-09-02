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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 16:53 BJT

《汇市简讯》英国PMI公布后英镑/美元上扬，但在1.6580遭遇卖盘

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* 英国8月建筑业PMI高于预期后，英镑/美元上涨，1.6580水准的卖盘抑制升势

* 英国建筑业PMI为64.0，市场预估61.4。在制造业PMI低于预期后，今日数据将有利于央行鹰派立场

* 1.6582为200小时均线位置(亚洲时段低点在1.6577)。进一步阻力位在1.6600/15

* 1.6554为欧洲盘初低点，市场笼罩在苏格兰独立的担忧(完)
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