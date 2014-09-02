更新版 1-台湾财政：持续观察国际板美元债发行热对台债影响，股市走入正常

* 将持续观察国际板美元债发行情况

* 台股审慎乐观 (新增官员说法及细节)

路透台北9月2日 - 台湾财政部周二表示，公债定期适量标售，虽然近期国际板美元债发行热络，但短期内还看不到对台债的排挤效果，站在财政部立场，的确担心长期公债殖利率会弹升，但美元债的发行对台债的排挤效果还待观察。

财政部国库署长凌忠嫄表示，今年以来财政情况较去年改善许多，由于税收超征，令财政部的资金调度较先前更有余裕。财政部在一年前就针对寿险的债券需求进行调查，目前公债标售的投标倍数都很高。

〞我也担心公债殖利率走升啊，再观察看看吧!〞凌忠嫄在记者会场边对路透表示。

台湾五年公债103/10 殖利率周二连续第三日弹升，持券信心退却。由于周四新一期十年券即将开始发行前交易，各方除担忧五年主流券遭替代之外，也担心近期美元债发行热潮，可能排挤寿险业者对十年券的胃纳。五年券103/10 期升1.91基点报1.1733%。

柜买中心日前表示，今年下半年台湾国际债券发行市场可望持续热络，发行档数与金额将再攀高峰。预估至8月底为止，今年国际债券上柜档数计有21档，发行金额约58亿美元，其中宝岛债券计有10档，发行金额共计68亿元人民币，约占国际债券发行量的19%。

**台股审慎乐观**

针对市场关心的公股银行合并问题，财政部长张盛和则表示，公股银行的合并议题如同〞潜水艇在地下〞，是默默进行的。针对外传第一金控 有意合并华南金控 一事，他们〞也许有接触，但不只接触一家。〞

张盛和也说，周二台股 大跌，但股市涨跌很正常。证所税自去年7月10日做出修正案过关之后，没有了8,500点以上要课证所税的疑虑，大户的进出也不会记帐、不会查税，证所税对股市已没有影响。

此外，张盛和也表示，目前台湾的出口仍维持正成长，台股没有理由不好。

〞股市走入健全正常的步道...稳健乐观。〞张盛和说。