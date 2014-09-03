中国货币市场：七天回购开盘报3.35%，上日加权利率3.4865%

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透北京9月3日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.35%，上日该期限加权平均利率为3.4865%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.35% 3.77% 3.4865%
周二，银行间市场质押式回购总成交金额8,863.48亿元人民币；其中，隔夜品种成交7,565.00亿元。(完) (发稿 康熙泽; 审校)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。