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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 09:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.35%，上日加权利率3.4865%

路透北京9月3日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.35%，上日该期限加权平均利率为3.4865%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.35% 3.77% 3.4865%

周二，银行间市场质押式回购总成交金额8,863.48亿元人民币；其中，隔夜品种成交7,565.00亿元。(完) (发稿 康熙泽; 审校)
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