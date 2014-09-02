欧元区数据：PPI受能源成本下滑牵连而走跌，ECB面临通缩难题

* 欧元区只有三个成员国生产者物价较上年同期上涨

* 能源成本仍是主要拖累

* 欧洲央行面临如何应对通胀放缓的困境

路透布鲁塞尔9月2日 - 高度波动的能源价格下滑，令欧元区7月生产者物价受到波及，一如市场预期；在欧洲央行周四召开货币政策会议前，这一状况凸显出了欧元区的通缩压力。

欧盟统计局周二公布，欧元区7月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，较上年同期下降1.1%，创下4月下跌1.2%以来的最高降幅。

生产者物价是反映价格趋势的领先指标。除非零售商吸收了生产者物价的波动，否则这种波动最终将传递给消费通胀或通缩当中。

数据显示，能源成本按月和按年分别下跌0.6%和3.5%，是拖累PPI按月与按年下跌幅原因。

7月耐久财(耐用品)及非耐久消费品等其他部门的生产者物价持平于6月。

与上年同期相较，欧元区中只有爱沙尼亚、爱尔兰及拉脱维亚较上年同期上涨，两度接受国际援助的希腊PPI则是较上年同期持平。