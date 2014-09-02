欧元区数据：PPI受能源成本下滑牵连而走跌，ECB面临通缩难题

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 欧元区只有三个成员国生产者物价较上年同期上涨
* 能源成本仍是主要拖累
* 欧洲央行面临如何应对通胀放缓的困境
路透布鲁塞尔9月2日 - 高度波动的能源价格下滑，令欧元区7月生产者物价受到波及，一如市场预期；在欧洲央行周四召开货币政策会议前，这一状况凸显出了欧元区的通缩压力。
欧盟统计局周二公布，欧元区7月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，较上年同期下降1.1%，创下4月下跌1.2%以来的最高降幅。
生产者物价是反映价格趋势的领先指标。除非零售商吸收了生产者物价的波动，否则这种波动最终将传递给消费通胀或通缩当中。
数据显示，能源成本按月和按年分别下跌0.6%和3.5%，是拖累PPI按月与按年下跌幅原因。
7月耐久财(耐用品)及非耐久消费品等其他部门的生产者物价持平于6月。
与上年同期相较，欧元区中只有爱沙尼亚、爱尔兰及拉脱维亚较上年同期上涨，两度接受国际援助的希腊PPI则是较上年同期持平。
比利时7月PPI较上年同期下跌5.7%，跌幅在欧元区中居冠，其次则是斯洛伐克的下跌2.9%。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。