CNH动态：强势美元阻离岸即期走强，6.14附近市场陷谨慎

路透香港9月2日 - 在强势美元影响下，人民币兑美元中间价周二微贬至近三个月低位，离岸人民币现汇 周二亦小幅走跌，并再度弱于在岸即期。交易员认为，昨日在6.14近期高位附近未有突破，市场转而交投谨慎。

”最近CNY(在岸)比CNH强势，CNH即期对于境外国际市场美元上涨更为敏感一些，盘中买卖盘较为均衡，市场在6.14高位附近有所回落，且在岸尾盘有些购汇盘引发离岸即期交易谨慎。”一位中资银行交易员称。

美元对16种主要对手货币大部分上涨，今日稍晚美国供应管理协会(ISM)将公布的制造业报告，可能提供经济改善的进一步证据，并凸显出美欧经济表现走向的分歧。

本地时间17:26离岸人民币现汇 报6.1505，较上一交易日微跌42个点子，在岸即期 周二微幅收低至6.1488，两地即期均与中间价同向，而在岸价格则高于离岸即期。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2310/2340，上日在6.2250，微跌0.1%。一年期NDF已较离岸即期汇率贴水1.3%。亦有市场人士表示，中期内中国有可能再次稍对出口产生依赖，进入的外商投资可能走弱，中期看人民币面临下行风险。

全球汇市上，美元周二兑日圆升至1月以来高点，欧元兑美元则跌至一年低点，因预期欧元区政策将会放宽。（完）

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