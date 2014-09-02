更新版 1-中港个股：农行称9月和10月都有优先股好的发行窗口--高层

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 预计未来两月优先股都有好的发行窗口
* 下一步将视情况考虑在香港发行优先股
* 下半年企业信贷需求可能适度减少 (新增公司人士评论和背景)
路透上海9月2日 - 有望抢跑中国首只优先股的中国农业银行 高层周二表示，9月和10月都有优先股好的发行窗口，未来还会视情况会考虑在香港发行优先股。
目前农行发行不超过800亿元人民币的优先股方案已获银监会批准，并报送中国证监会。一旦获证监会批准，农行将启动年内发行首批不超过400亿元优先股的计划。
农行行长张云在业绩说明会上指出，目前实体企业的信贷需求确实有些变化，企业使用授信率在下降，上报项目在减少。虽然国家也有出台一些微刺激措施，预计未来几个月信贷需求的适度减少还是可能存在，不过总体来看，下半年较上半年不会有大的变化。
“（优先股）获批后，将根据市场情况来发。目前情况来看，9月，10月都有好的发行窗口，”农行董事会办公室主任许多表示，下一步，在境内发行优先股之后，未来将视情况在H股市场推出发行优先股的计划。
目前公布优先股发行计划的银行已有七家，包括浦发银行 、兴业银行 、平安银行 和建行 等四家国有商业银行，其中农行和中国银行 的优先股方案已先后获银监会批准，中行除计划在国内发行至多600亿元优先股外，还计划在境外发行不超过65亿美元的优先股。
对于农行的房贷政策，农行风险管理部副总经理田继敏表示，目前一二线房市还不错，局部三四线城市供大于求。农行目前对公司类房地产开发贷的政策是严格控制三四线，重点发展一二线，而个人房贷亦是重点支持基本型和改善型住房，尤其是个人首套自住的普通住房。
他介绍说，目前农行的房贷总体情况不错，6月末公司类房贷不良余额和不良率出现双降，而个人房贷不良余额微升，主要是因为浙江和江苏部分钢贸老板出现断供现象。
上海证交所自周一起，组织沪市14家上市商业银行连续举行业绩说明会，每一个交易日会有一家上市银行高层回答分析师和投资者提问。（完） (发稿 林琦；审校 林高丽)
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