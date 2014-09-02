更新版 1-台湾货币市场：短率持在低位，惟跨月短票隐含扬升压力

* 拆款利率月初保持在低位

* 市场观察明日提存期底的准备数字

* 短票利率暂时持稳，但带有走升压力 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北9月2日 - 台湾银行间短率周二持稳在低位。银行人士表示，拆款市场供需有序，月初利率在低位附近徘徊；但短票市场因指标30天期已经跨月，因应季底趋紧的市场预期，利率则带有走升压力。

资金调度人士指出，本提存期含今日只剩两个交易日，银行多数忙于做最后的积数调整。由于部分银行仍有回补积数的需求，市场的成交热度尚足，不至于过分冷清。月内利率因不受跨月影响，也持于低位。

〞这两天就观察最后准备数字，9月4日新的提存期开始，月内资金的需求看起来会很低迷。〞一本地大型银行资金调度人士说。

市场人士从目前的累积超额准备数字预估，本提存期底的超额累计准备将约落在2,500-3,500亿台币之间，将少于上提存期底的3,837亿台币。不过他们也指出，这个数字将由央行的冲销力道调控，虽然超额准备数字近几个月来逐月下降，但市场游资依旧充足，对月内利率影响将不大。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.430%，上日为0.380-0.420%。两周拆款利率区间则在0.388-0.430%，上日为0.388-0.465%。

**票券商观察跨月利率变化**

短票市场方面，票券交易商表示，今日短票发行量低迷，资金缺口极小，没有拿钱压力。但银行买气旺盛，无奈票券商此前月底已释出多数库存，无多余券源提供，令短票利率持稳在上日区间。

不过指标30天期的自保短票因天期已经跨月，等同为票券商提前调度跨过季底的资金，已有银行预告将自新提存期开始将30天期的买票利率上调1基点，预估本周四起短票利率受季底趋紧预期影响，将有走升压力。

〞跨月短票的利率接下来有机会向0.61%靠拢。〞一位大型票券商交易员说。

另名票券商交易主管指出，下周一中秋节过后的一至两周，将有短票陆续到期续发及新增发行，预估发票量将逐步增高，加上季底逐渐逼近，短票利率将呈现〞月内低、跨月高〞的情况。由于银行传统上在季底的资金供应相对保守，票券商也将寻求民间法人的资金挹注。

今日与银行承作的30天自保短票利率主要仍成交在0.59-0.60%，0.61%为少数，和上日相同。不过由于近日部分大型寿险与票券商承作的利率较高，令集保显示的平均利率较银行端为高。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.605%，高于前一日的0.597%。上日10天自保短票买卖断平均成交利率为0.604%，则低于前一日的0.619%。

台湾央行周二公布，共发行1,040亿台币存单。与今日存单到期金额1,046.5亿相较，存单发行余额减6.5亿。

本周存单到期金额1兆1,024.7亿台币，其他交易日资金到期情况分别为：周三888.5亿台币、周四3,351.5亿台币、周五3,620.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为1,249亿台币，累积超额准备为2,418亿台币、加计前期1%的超额准备为3,810亿台币。

**债券附买回利率大致平稳**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易员表示，月初资金甚多，投信手上满满的短钱急着找券，但对于整体市场利率而言并未造成太大变化，短率大致平稳。

他们表示，近日投信基金的短钱很多，证券商/票券商都接到不少要券的电话，而券源其实也不够，交易商调整利率的意愿不高。整体而言，在月初宽松的环境下，利率并未造成太大的波动。

〞最近晚一点都很多钱丢出来，短钱特别的多。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，区间亦同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，大致与上日相似。