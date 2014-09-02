《外汇专栏》乌克兰冲突迫使欧洲另寻能源供给，提供加元走强契机

**盟友**

加拿大与欧盟一直致力于加强贸易联系，能源就是一项关键议题。

“我们并不简单把乌克兰危机看做是推销加拿大产品的良机，”加拿大总理哈珀6月时称，“但显然，关于我们如何确保全球范围内我们能源供应的安全性和稳定性，我们与盟友进行了深入讨论。”

在6月，欧盟决策者据称也提出废除一项要求，即不再把油砂提炼的石油视为比其他原油污染更大。加拿大就是油砂制油的最大生产国。

欧盟和加拿大9月25-26日将在渥太华签署全面经济和贸易协议。该协议需要得到双方国会批准。

虽然欧盟议员已经威胁要抵制该协议(部分人是出于环境疑虑)，但议员们也会越来越清楚地意识到欧洲依赖俄罗斯能源供应的后果。

作为北大西洋公约组织(NATO)成员国，加拿大也在军事方面与欧洲合作，据称还有意参与新的快速反应力量，以提升应对俄罗斯干预乌克兰的防御能力。