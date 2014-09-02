路透基点：中国五矿集团正自行安排5亿美元三年期境外贷款--TRLPC

路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国五矿集团公司正在自行安排5亿美元三年期境外贷款。

一位消息人士称，价格谈判显示，综合收益为150个基点以上。

消息人士称，少量银行受邀参与这笔可能是俱乐部形式的贷款。

贷款资金将用于一般企业用途。

这笔新贷款的结构类似于借款方2012年8月取得的5亿美元三年期贷款。

2012年那笔贷款最初规模为2.5亿美元，随后提高至5亿美元，吸引到12家银行参贷：中国农业银行、中银香港、三菱东京日联银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、新加坡大华银行、Westpac Banking Corp和永隆银行。这笔贷款是通过Minmetals Capitals & Securities Inc借入的，由五矿集团提供担保。(完)