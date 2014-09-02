路透基点：中国五矿集团正自行安排5亿美元三年期境外贷款--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国五矿集团公司正在自行安排5亿美元三年期境外贷款。
一位消息人士称，价格谈判显示，综合收益为150个基点以上。
消息人士称，少量银行受邀参与这笔可能是俱乐部形式的贷款。
贷款资金将用于一般企业用途。
这笔新贷款的结构类似于借款方2012年8月取得的5亿美元三年期贷款。
2012年那笔贷款最初规模为2.5亿美元，随后提高至5亿美元，吸引到12家银行参贷：中国农业银行、中银香港、三菱东京日联银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、瑞穗实业银行、华侨银行、渣打银行、新加坡大华银行、Westpac Banking Corp和永隆银行。这笔贷款是通过Minmetals Capitals & Securities Inc借入的，由五矿集团提供担保。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。