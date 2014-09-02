台湾金融:金管会放宽保险业海外投资，不受业主权益40%限额规定

路透台北9月2日 - 台湾金管会周二表示，将放宽保险业海外投资总额限制，凡专案申请经金管会同意，保险的海内外相关事业投资及大陆参股总额，可不受业主权益40%的现行限额规定。

金管会指出，此次并修订保险业专案申请赴海外并购银行及保险的相关申请条件，其中包括该保险公司近三年平均RBC(风险适足率)须高于250%。

金管会主委曾铭宗日前曾邀集银行业座谈，会中提出建议包括保险业建议调降转投资国外的资本适足率(RBC)权重计算及放宽海外投资占净值40%的限制；银行业建议现行规定投资限额为实收资本额的40%改以净值为基准及调降现行投资海外银行金额逾50%可不计入资本额限额的门槛；证券业则建议放宽海外投资资本适足率(BIS)200%的限制。 (完) (记者 詹静宜/董永年; 审校 林高丽)