台湾金融:金管会放宽保险业海外投资，不受业主权益40%限额规定

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月2日 - 台湾金管会周二表示，将放宽保险业海外投资总额限制，凡专案申请经金管会同意，保险的海内外相关事业投资及大陆参股总额，可不受业主权益40%的现行限额规定。
金管会指出，此次并修订保险业专案申请赴海外并购银行及保险的相关申请条件，其中包括该保险公司近三年平均RBC(风险适足率)须高于250%。
〞这将有助于保险业海外并购。〞金管会一不愿具名官员表示。
金管会主委曾铭宗日前曾邀集银行业座谈，会中提出建议包括保险业建议调降转投资国外的资本适足率(RBC)权重计算及放宽海外投资占净值40%的限制；银行业建议现行规定投资限额为实收资本额的40%改以净值为基准及调降现行投资海外银行金额逾50%可不计入资本额限额的门槛；证券业则建议放宽海外投资资本适足率(BIS)200%的限制。 (完) (记者 詹静宜/董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。