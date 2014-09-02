路透基点：中国电子首次办理10亿美元联贷，两家银行提供先行融资

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子信息产业集团公司(中国电子)首次办理一笔10亿美元五年期银团贷款，已由中国农业银行香港分行及中银香港提供先行融资。
消息人士称，这项贷款将在之后进入一般银团。
资金用于中国一个TFT-LCD项目的生产线建设。
2013年6月时，中国电子旗下在香港上市的中国电子集团控股有限公司，向市场洽办一笔12亿元人民币(1.95亿美元)三年期境外贷款，由国泰世华银行牵头。
中国电子成立于1989年，生产集成电路与电子元器件、电脑零部件、软体、通信与3C终端产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。