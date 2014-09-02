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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 18:26 BJT

路透基点：中国电子首次办理10亿美元联贷，两家银行提供先行融资

路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子信息产业集团公司(中国电子)首次办理一笔10亿美元五年期银团贷款，已由中国农业银行香港分行及中银香港提供先行融资。

消息人士称，这项贷款将在之后进入一般银团。

资金用于中国一个TFT-LCD项目的生产线建设。

2013年6月时，中国电子旗下在香港上市的中国电子集团控股有限公司，向市场洽办一笔12亿元人民币(1.95亿美元)三年期境外贷款，由国泰世华银行牵头。

中国电子成立于1989年，生产集成电路与电子元器件、电脑零部件、软体、通信与3C终端产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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