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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 18:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油微升但接近五年半低点，受豆油和出口向好提振

“出口优于预期，市场原先预期出口量介于120-125万吨，”吉隆坡一外资商品经纪商交易员表示。

“此外，豆油上涨超过40个跳动点，大连市场走高，且马币贬值，都有助于棕榈油上涨。”

马币兑美元 贬值0.46%至3.1665马币。

指标11月合约 周二收涨1.2%至每吨1,952马币，自本日稍早触及的2009年3月以来低点1,914马币回升。

整体成交量为55,627口，高于日均量35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术面显示棕榈油可能重新测试每吨1,920马币，并进一步跌至每吨1,890马币，以完成自6月25日高点2,511马币以来的下跌趋势。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/张明钧; 审校 高琦)
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