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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 18:38 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水跌至近一周低位，需求疲软

路透新加坡9月2日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周二跌至近一周低位，交易商称因供应充沛之际需求降温。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡报价每吨升水2.85美元，较周一下跌0.30美元。

新加坡一交易商称，“感觉需求比8月放缓，而似乎出货的人增多了。”

“多数此前库存降低的终端用户，已经在价格下跌时买入了，当前更多是投机性买入机会。”

由于需求迟缓，380-cst燃料油求售价下跌，交易商称船用燃料油升水为每吨4.80美元左右。上周该升水在每吨5-6美元水准。

今日未公布有现货交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 高琦)
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