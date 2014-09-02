美国数据：8月Markit PMI指数终值升至57.9，触及2010年4月迄今高位

产出分项指数从7月的59.7升至60.7，就业分项指数从此前一个月的51.2升至54.6。8月制造业就业分项指数终值创2013年3月以来最高，追平该月数值。

Markit资深分析师Tim Moore称，“这个夏天美国制造业呈现一波一波的强劲势头。”

“令人惊讶的新订单和产出增幅媲美就业增长的稳定回升。最新的调查指向就业增速为约一年半来最高，凸显制造业继续对整体劳动市场带来正面影响。”(完)