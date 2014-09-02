美国数据：8月Markit PMI指数终值升至57.9，触及2010年4月迄今高位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
产出分项指数从7月的59.7升至60.7，就业分项指数从此前一个月的51.2升至54.6。8月制造业就业分项指数终值创2013年3月以来最高，追平该月数值。
Markit资深分析师Tim Moore称，“这个夏天美国制造业呈现一波一波的强劲势头。”
“令人惊讶的新订单和产出增幅媲美就业增长的稳定回升。最新的调查指向就业增速为约一年半来最高，凸显制造业继续对整体劳动市场带来正面影响。”(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。