东南亚股市：多数收高，绩优类股获买盘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透曼谷9月2日 - 东南亚股市周二上涨，大型绩优类股获青睐，菲律宾股市连涨第二日，印尼股市攀升至近两周高点，泰国市场触及15个月高点。
交易所数据显示，外资净买入SM Investments 和菲律宾长途电话公司 等绩优类股，以及印尼的电信企业XL Axiata 。
菲律宾市场 收高0.3%，周一涨0.5%，较上周五所及的近两周低点进一步反弹。印尼股市 涨至5,201.59,创8月21日以来最高收位。
泰国股市 连续第三日上涨，收高0.2%至1,568.60,为2013年5月30日来最高。
曼谷券商称，此波涨势归因于市场寄望欧洲央行本周稍后可能会放宽政策，且对泰国新政府抱持乐观，预期很快会宣布一些经济政策。
泰国股市外资净流入8.46亿泰铢，马来西亚外资净买入1.1亿马币。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 444.48 -0.93 -0.21 +14.45 388.37
新加坡 3328.30 14.17 +0.43 +5.08 3167.43
马来西亚 1867.69 1.58 +0.08 +0.04 1866.96
泰国 1568.60 3.25 +0.21 +20.78 1298.71
印尼 5201.59 23.97 +0.46 +21.70 4274.18
菲律宾 7106.56 23.07 +0.33 +20.66 5889.83
越南 636.65 4.62 +0.73 +26.16 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。