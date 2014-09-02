版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 19:13 BJT

东南亚股市：多数收高，绩优类股获买盘

路透曼谷9月2日 - 东南亚股市周二上涨，大型绩优类股获青睐，菲律宾股市连涨第二日，印尼股市攀升至近两周高点，泰国市场触及15个月高点。

交易所数据显示，外资净买入SM Investments 和菲律宾长途电话公司 等绩优类股，以及印尼的电信企业XL Axiata 。

菲律宾市场 收高0.3%，周一涨0.5%，较上周五所及的近两周低点进一步反弹。印尼股市 涨至5,201.59,创8月21日以来最高收位。

泰国股市 连续第三日上涨，收高0.2%至1,568.60,为2013年5月30日来最高。

曼谷券商称，此波涨势归因于市场寄望欧洲央行本周稍后可能会放宽政策，且对泰国新政府抱持乐观，预期很快会宣布一些经济政策。

泰国股市外资净流入8.46亿泰铢，马来西亚外资净买入1.1亿马币。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 444.48 -0.93 -0.21 +14.45 388.37

新加坡 3328.30 14.17 +0.43 +5.08 3167.43

马来西亚 1867.69 1.58 +0.08 +0.04 1866.96

泰国 1568.60 3.25 +0.21 +20.78 1298.71

印尼 5201.59 23.97 +0.46 +21.70 4274.18

菲律宾 7106.56 23.07 +0.33 +20.66 5889.83

越南 636.65 4.62 +0.73 +26.16 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐