中国能源：要控制能源消费总量，建立健全市场化能源价格机制--副总理

路透北京9月2日 - 中国国务院副总理张高丽称，中国要控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，并建立健全反映市场供求关系的能源价格机制。

新华援引他在亚太经合组织第十一届能源部长会议上致辞指出，面对日益严峻的能源安全和生态环境挑战，必须加快转变经济发展方式，探索多元、节约、绿色、低碳的可持续发展之路。要深入开展能源开发领域的协商和合作，大力促进能源投资和贸易。