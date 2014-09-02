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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 19:21 BJT

中国能源：要控制能源消费总量，建立健全市场化能源价格机制--副总理

路透北京9月2日 - 中国国务院副总理张高丽称，中国要控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，并建立健全反映市场供求关系的能源价格机制。

新华援引他在亚太经合组织第十一届能源部长会议上致辞指出，面对日益严峻的能源安全和生态环境挑战，必须加快转变经济发展方式，探索多元、节约、绿色、低碳的可持续发展之路。要深入开展能源开发领域的协商和合作，大力促进能源投资和贸易。

张高丽强调，中国要加快实施能源领域重点任务重大举措，大力推动能源供给革命，主要立足国内，开展煤炭清洁高效利用，着力发展石油、天然气、核电、新能源、可再生能源等非煤能源，构建多轮驱动、全面安全的能源供应体系。

他并称，要推动能源产业优化升级，打造能源经济新的增长点，推动能源体制革命，构建多元的市场主体结构。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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