国际油市：亚洲航煤升水上升，但未来前景有限

路透新加坡9月2日 - 亚洲航煤升水周二上涨，因受壳牌强烈买兴支持，但业界消息人士认为，由于产能过剩，涨势预计不会持续太久。

路透数据显示，亚洲航煤升水上涨0.07美元至每桶较新加坡报价高出0.10美元。交易商称，壳牌标购9月中旬的航煤船货，截至新加坡市场收盘时无交易发生。

此外，渣打分析师在周二的一份报告中称，对于新加坡航煤裂解价差而言，近期涨势已经过度。未来三个季度，炼厂利润率预计将保持疲弱状态，因产能严重过剩。

“需求面来看，主要是中东和中国有一些需求，这些地方的航煤需求成长仍然比较强劲，”他们说。

“不过，考虑到其他地方的需求状况不佳，需求可能会大幅拖累产能增长。因此，我们预计新加坡航煤裂解价差和炼厂利润率都将给前景带来压力。”

交易商表示，泰国Bangchak Petroleum标售9月中旬装船的船货。印度Essar Oil标售9月下半月的7万吨柴油船货。

法国石油公司道达尔(Total)从SK能源买入15万桶500ppm的柴油，船期为9月22-26日，每桶价格较新加坡报价升水0.10美元。

新加坡贸易商兴隆向联合石化售出22.5万桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月24-28日，价格同9月24-30日的新加坡报价持平。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻