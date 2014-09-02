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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 21:50 BJT

美国热股：麦当劳称将加强在华供货商审核力度，股价盘初下滑

路透9月2日 - 麦当劳 周二表示，将会加强对在华供货商的审核。7月时一食品安全问题被曝光，麦当劳和百胜集团 的中国市场销量受到波及。

麦当劳周二盘初下跌0.42%，报93.33美元。(完)
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