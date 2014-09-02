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亚洲 | 2014年 9月 2日 星期二 21:42 BJT

美国热股：KKR出售现代牧业剩余股份，套现约8,000万美元

路透9月2日 - 一位直接熟悉情况的消息人士称，美国私募股权机构KKR & Co LP 售出了持有的现代牧业剩余股权，套现约8,000万美元。

KKR周二股价盘初持平，报23.53美元。 (完)
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