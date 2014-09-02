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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 19:54 BJT

美国热股：苹果盘前上涨，媒体援引消息报导新iPhone移动钱包计划

路透9月2日 - 彭博周日援引一位知情人士报导称，苹果 计划将新款iPhone打造成移动钱包，用户手指一划便能安全地进行移动支付。

苹果周二盘前上涨0.68%，上周五收在102.5美元。(完)
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