国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，但供应仍充沛

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡9月2日 - 周二亚洲石脑油裂解价差小幅升至每吨134.95美元，但仍比一周前水准低约2.2%，因库存充足。
阿联酋和印尼售出更多的石脑油，通常这两个国家不出售现货船货。
交易商称，印尼国有的Pertamina已经售出两批石脑油船货，9月装船，买家分别是维多和联合石化。
他们还表示，Gunvor可能也买入一批船货。
交易商表示，尽管预计10月供应很多，但水平仍不及9月，西方定于9月运往亚洲的船货创纪录。
新加坡现货市场达成三笔交易，一笔石脑油交易，两笔汽油交易。
壳牌向丸红售出11月上半月的石脑油船货，价格为每吨902美元。
壳牌还向Phillips售出一批9月25-29日装运的97号汽油，价格为每桶112.60美元，并向联合石化售出一批9月20-24日装运的95号汽油，价格为每桶112.00美元。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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