国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，但供应仍充沛

路透新加坡9月2日 - 周二亚洲石脑油裂解价差小幅升至每吨134.95美元，但仍比一周前水准低约2.2%，因库存充足。

阿联酋和印尼售出更多的石脑油，通常这两个国家不出售现货船货。

交易商称，印尼国有的Pertamina已经售出两批石脑油船货，9月装船，买家分别是维多和联合石化。

他们还表示，Gunvor可能也买入一批船货。

交易商表示，尽管预计10月供应很多，但水平仍不及9月，西方定于9月运往亚洲的船货创纪录。

新加坡现货市场达成三笔交易，一笔石脑油交易，两笔汽油交易。

壳牌向丸红售出11月上半月的石脑油船货，价格为每吨902美元。

壳牌还向Phillips售出一批9月25-29日装运的97号汽油，价格为每桶112.60美元，并向联合石化售出一批9月20-24日装运的95号汽油，价格为每桶112.00美元。(完)