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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 21:39 BJT

美国股市：开盘变动不大，等待制造业数据

路透纽约9月2日 - 美国股市周二开平盘，上月标准普尔500指数录得2月以来最佳单月表现。稍晚将公布制造业数据。

道琼工业指数 下跌2.25点或0.01%，报17,096.2,标准普尔500指数 涨2.09点或0.1%，报2,005.46点。Nasdaq综合股价指数 涨12.10点或0.26%，报4,592.38。(完)
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