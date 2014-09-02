USDA报告：8月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 08/28/2014 08/21/2014 08/21/2014 08/29/2013
初值 修正值 前值
小麦 773,041 578,942 558,113 1,009,906
燕麦 0 0 0 0
大麦 1,666 1,127 1,127 174
玉米 873,195 1,102,685 1,091,301 452,702
高粱 158,431 240,662 239,780 14,903
大豆 37,381 145,161 145,161 40,384
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 6,533,311 9,309,484
燕麦 200 968
大麦 35,912 27,714
玉米 46,824,238 17,682,669
高粱 5,138,680 1,802,206
大豆 43,399,915 35,717,135
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。