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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 23:04 BJT

USDA报告：8月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 08/28/2014 08/21/2014 08/21/2014 08/29/2013

初值 修正值 前值

小麦 773,041 578,942 558,113 1,009,906

燕麦 0 0 0 0

大麦 1,666 1,127 1,127 174

玉米 873,195 1,102,685 1,091,301 452,702

高粱 158,431 240,662 239,780 14,903

大豆 37,381 145,161 145,161 40,384

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 6,533,311 9,309,484

燕麦 200 968

大麦 　 35,912 27,714

玉米 46,824,238 17,682,669

高粱 5,138,680 1,802,206

大豆 43,399,915 35,717,135

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)
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