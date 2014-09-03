加拿大央行：一如预期维持利率不变，保持中性立场但担心家庭债务

路透渥太华9月3日 - 加拿大央行周三一如预期宣布维持利率在1%不变，并重申其明确的中性立场，但强调了对家庭负债过度的新忧虑。

“整体而言，通胀前景的风险保持大致均衡，但家庭债务失衡相关的风险没有消退，”央行指出。

加拿大央行弃用了债务失衡继续向积极的方向发展的之前措辞，称“楼市活动强于预期”。

但央行对通胀表示乐观，称近期数据巩固了通胀上升是因临时性因素，“而不是国内经济基本面改变”造成的。预计经济中的过剩产能将在未来两年被吸收。

央行表示，加拿大经济在第二季的成长几乎完全符合预估，受到美国投资支出和之前加元贬值的带动，出口大增。但尽管出口行业看似正在复苏，但反弹需持续，才能促进企业投资和招聘的增长。

加拿大央行指出，全球经济表现基本符合预期，欧洲复苏看似停步不前，因乌克兰危机重创信心。

央行称仍对下一次利率变动的方向保持中性，但路透访查的分析师一致预计下一次利率行动将是升息。(完)