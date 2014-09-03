加拿大央行：一如预期维持利率不变，保持中性立场但担心家庭债务

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透渥太华9月3日 - 加拿大央行周三一如预期宣布维持利率在1%不变，并重申其明确的中性立场，但强调了对家庭负债过度的新忧虑。
“整体而言，通胀前景的风险保持大致均衡，但家庭债务失衡相关的风险没有消退，”央行指出。
加拿大央行弃用了债务失衡继续向积极的方向发展的之前措辞，称“楼市活动强于预期”。
但央行对通胀表示乐观，称近期数据巩固了通胀上升是因临时性因素，“而不是国内经济基本面改变”造成的。预计经济中的过剩产能将在未来两年被吸收。
央行表示，加拿大经济在第二季的成长几乎完全符合预估，受到美国投资支出和之前加元贬值的带动，出口大增。但尽管出口行业看似正在复苏，但反弹需持续，才能促进企业投资和招聘的增长。
加拿大央行指出，全球经济表现基本符合预期，欧洲复苏看似停步不前，因乌克兰危机重创信心。
央行称仍对下一次利率变动的方向保持中性，但路透访查的分析师一致预计下一次利率行动将是升息。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译