澳新经济指标预测--9月3日-9月10日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 9月2日-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- 49.30 9月3日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +1.1% (较上年同期) +3.0% +3.5% 最终消费支出 -- +0.5% 9月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差15.1 逆差16.83 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- 持平 9月4日-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 53 9月5日(五) 暂无重要数据公布 9月8日当周 9月7日(日) 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.5% 9月8日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 8月 -- -2.8% 网络招聘广告 -- +0.4% 9月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正8.0 企业信心指数 -- 正11 0130 澳洲房屋融资 7月 -- +0.2% 投资性房屋融资 -- -0.3% 9月9日-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 8月 -- -0.7% (较上年同期) -- +5.9% 9月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.8%(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。