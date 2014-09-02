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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--9月3日-9月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    9月1日当周
    
    9月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季修正值        --       +0.6%
                              (较上年同期)                          --       +3.6%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   卖超6,090
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超1,746
    
    9月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          8月          --      12,760
    
    9月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          7月          --        -1.8
             领先指标                                               --        +0.7
    
    9月8日当周
    
    9月7日(日)
    2350 日本银行放款                                  8月          --       +2.2%
    2350 日本经常帐(亿日圆)                            7月          --   赤字3,991
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率            第二季修正值      --       -6.8%
                         (较前季)                                   --       -1.7%
                 资本支出(较前季)                                   --       -2.5%
                 民间消费(较前季)                                   --       -5.0%
                 外部需求(较前季)                                   --       +1.1%
    
    9月8日(一)
    0500 日本服务业景气判断指数                        8月          --        51.3
    
    9月9日(二)
    0500 日本消费者信心指数                            8月          --        41.5
    2350 日本企业物价指数(较前月)                      8月          --       +0.3%
                         (较上年同期)                               --       +4.3%
    2350 日本机械订单(较前月)                          7月          --       +8.8%
                     (较上年同期)                                   --       -3.0%
    
    9月10日(三)
    2300 韩国失业率                                    8月          --        3.4%
    2350 日本企业调查指数　　　　　　　　　 　　 　  第三季　　 　　--       -13.9(完)
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