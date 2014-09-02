《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月2日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.72 -0.46 -1.00 1528923
搜狐 59.53 +0.47 +0.80 379127
网易 87.90 -0.14 -0.16 312643
百度 224.80 +10.28 +4.79 5156396
台湾
台湾积体电路 21.08 +0.14 +0.67 1560137
联电 2.19 -0.03 -1.35 118079
日月光 6.41 +0.03 +0.47 304131
硅品精密 7.47 +0.12 +1.63 682814
和信超媒体 0.97 -0.02 -1.92 80094
友达 4.78 -0.16 -3.24 71856
中华电信 30.85 -0.37 -1.19 15071
台湾国际航电 53.92 -0.41 -0.75 1690126
香港
中国移动 62.39 +1.10 +0.18 236956
中国联通 18.03 +0.30 +1.69 181686
中国电信 64.22 +2.71 +4.41 20480
中芯国际 4.71 +0.11 +2.39 36996
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 30
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。