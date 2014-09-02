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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.72 -0.46 -1.00 1528923

搜狐 59.53 +0.47 +0.80 379127

网易 87.90 -0.14 -0.16 312643

百度 224.80 +10.28 +4.79 5156396

台湾

台湾积体电路 21.08 +0.14 +0.67 1560137

联电 2.19 -0.03 -1.35 118079

日月光 6.41 +0.03 +0.47 304131

硅品精密 7.47 +0.12 +1.63 682814

和信超媒体 0.97 -0.02 -1.92 80094

友达 4.78 -0.16 -3.24 71856

中华电信 30.85 -0.37 -1.19 15071

台湾国际航电 53.92 -0.41 -0.75 1690126

香港

中国移动 62.39 +1.10 +0.18 236956

中国联通 18.03 +0.30 +1.69 181686

中国电信 64.22 +2.71 +4.41 20480

中芯国际 4.71 +0.11 +2.39 36996

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 30

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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