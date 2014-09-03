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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 07:11 BJT

韩国数据：第二季GDP修正后较前季增长0.5%，略低于前值

路透首尔9月4日 - 韩国央行周四公布修正数据显示，第二季经济经季节调整后较前季增长0.5%，增幅略低于前值。

韩国经济第二季修正后较上年同期增长3.5%，亦低于7月末公布的前值。

韩国央行7月24日估计，4-6月当季国内生产总值(GDP)经季调后较前季增长0.6%，较去年同期成长3.6%。 (完)
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