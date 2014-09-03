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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 09:39 BJT

澳洲数据：第二季经季调实质GDP较前季增长0.5%，略高于预估

路透悉尼9月3日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，第二季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，较上年同期成长3.1%。第一季实质GDP增幅确认为增长1.1%。第二季经季节调整最终消费支出增加0.5%。

路透调查结果显示，市场预估第二季实质GDP较前季成长0.4%，较上年同期成长3.0%。

欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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