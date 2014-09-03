澳洲数据：第二季经季调实质GDP较前季增长0.5%，略高于预估

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透悉尼9月3日 - 澳洲统计局周三公布的数据显示，第二季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，较上年同期成长3.1%。第一季实质GDP增幅确认为增长1.1%。第二季经季节调整最终消费支出增加0.5%。
路透调查结果显示，市场预估第二季实质GDP较前季成长0.4%，较上年同期成长3.0%。
欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站：(www.abs.gov.au)。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。