全球经济：瑞士再被评为全球最具竞争力经济体，欧美日有改善

罗马尼亚、葡萄牙、拉脱维亚等欧盟国家的竞争力排名都有所上升。在欧盟中仍处劣势的希腊在全球排名中位列第81，从去年的第91上升了10个位次。

希腊排名之所以上升，得益于该国商品和劳动力市场的改善，以及预算赤字的大幅下降。这些因素改善了希腊的经济前景，尽管政府债务负担依然沉重。

报告称，“所有这些因素都表明，希腊采取的改革措施已开始发挥效力。”

中国排名上升一个位次，至第28；俄罗斯上升了11名，至第53；印度下降11名，至第71，在金砖国家中排名最低，比巴西落后14个位次。

今年排名垫底的是几内亚，最近因成为埃博拉疫情源头而受到瞩目。