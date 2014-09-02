全球经济：瑞士再被评为全球最具竞争力经济体，欧美日有改善

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
罗马尼亚、葡萄牙、拉脱维亚等欧盟国家的竞争力排名都有所上升。在欧盟中仍处劣势的希腊在全球排名中位列第81，从去年的第91上升了10个位次。
希腊排名之所以上升，得益于该国商品和劳动力市场的改善，以及预算赤字的大幅下降。这些因素改善了希腊的经济前景，尽管政府债务负担依然沉重。
报告称，“所有这些因素都表明，希腊采取的改革措施已开始发挥效力。”
中国排名上升一个位次，至第28；俄罗斯上升了11名，至第53；印度下降11名，至第71，在金砖国家中排名最低，比巴西落后14个位次。
今年排名垫底的是几内亚，最近因成为埃博拉疫情源头而受到瞩目。
该论坛基于十几项竞争力指标进行评估，其中包括社会制度、基础设施、卫生和教育、市场规模以及宏观经济环境。报告还将一项针对企业领袖的调查纳入考量，用于评估政府效率和透明度。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
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