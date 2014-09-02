东欧情势：乌克兰叛军声称有望很快夺回顿涅斯克机场

欧洲领导人上周六要求欧盟起草新的对俄制裁方案，该方案料在周三公布，周五之前获得采纳。美国也计划实施新的制裁措施，但不会超前欧洲盟友，希望以此保持西方团结。

欧洲外交官周二概述了新提议，描述了多项主要在技术方面的措施，这些措施的整体效果将是让俄罗斯企业更难获得海外融资。

美国和欧盟自3月起稳步加大制裁力度，已经使得许多俄罗斯企业借贷困难，投资者感到恐慌，并导致数以十亿美元计的资本外逃，重创俄罗斯经济。莫斯科采取报复性制裁，禁止进口大部分西方食品。

俄罗斯总统普京发表的声明愈发具有挑衅性，在此背景下，乌克兰问题成为欧洲领导人峰会主要议程。北大西洋公约组织(NATO)本周稍后将在威尔士召开此次峰会。

不过，目前完全不清楚制裁方案能否原封不动地获得通过，任何制裁措施都必须获得欧盟28个成员国的批准，一些国家已经公开表示了质疑。

根据新的制裁提议，禁止在欧盟市场上筹资的企业范围将从俄罗斯国有银行扩大至所有国有企业。资本市场筹资禁令将可能扩大为涵盖欧盟银行业者的银团贷款，并调整了禁止在欧洲发行俄罗斯债券的期限。