东欧情势：乌克兰叛军声称有望很快夺回顿涅斯克机场

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
欧洲领导人上周六要求欧盟起草新的对俄制裁方案，该方案料在周三公布，周五之前获得采纳。美国也计划实施新的制裁措施，但不会超前欧洲盟友，希望以此保持西方团结。
欧洲外交官周二概述了新提议，描述了多项主要在技术方面的措施，这些措施的整体效果将是让俄罗斯企业更难获得海外融资。
美国和欧盟自3月起稳步加大制裁力度，已经使得许多俄罗斯企业借贷困难，投资者感到恐慌，并导致数以十亿美元计的资本外逃，重创俄罗斯经济。莫斯科采取报复性制裁，禁止进口大部分西方食品。
俄罗斯总统普京发表的声明愈发具有挑衅性，在此背景下，乌克兰问题成为欧洲领导人峰会主要议程。北大西洋公约组织(NATO)本周稍后将在威尔士召开此次峰会。
不过，目前完全不清楚制裁方案能否原封不动地获得通过，任何制裁措施都必须获得欧盟28个成员国的批准，一些国家已经公开表示了质疑。
根据新的制裁提议，禁止在欧盟市场上筹资的企业范围将从俄罗斯国有银行扩大至所有国有企业。资本市场筹资禁令将可能扩大为涵盖欧盟银行业者的银团贷款，并调整了禁止在欧洲发行俄罗斯债券的期限。
能源技术以及军民两用技术出售禁令将会收紧。欧盟还可能考虑采取更多象征性举措，例如将俄罗斯国防部长加入欧洲旅行禁令名单，甚至可能限制未来的体育和文化交流。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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