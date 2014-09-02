《独家新闻》基金公司PSP与Arcus接近达成协议收购TDF法国业务--消息

* TDF所有者已为法国业务寻找买家将近一年时间

* PSP、Arcus尚未完成尽职调查--消息人士

路透伦敦9月2日 - 几名熟悉情况的消息人士称，加拿大退休基金PSP Investment与法国的Arcus Infrastructure Partners接近达成协议，买下广播塔运营集团TDF的法国业务，交易金额约为35.5亿欧元(47亿美元)。

TDF所有者--私募股权公司TPG、Charterhouse与Ardian已经为该项业务寻找买家接近一年时间，希望借此偿还38亿欧元债务，但迄今为止由于估值分歧而未能如愿。

“PSP和Arcus已经拿出了初步报价，目前正努力最终完成出价，”一名消息人士称。

“估计两三周以后就能达成协议。”

消息人士表示，政府支持的Bpifrance预计将继续持有TDF的24%股权。

另一名消息人士指出，PSP和Arcus尚未完成尽职调查和交易融资，并称现阶段还不能断言交易肯定能达成。

目前暂时未联系到TDF、TPG、PSP Investment与Arcus发表评论。(完)