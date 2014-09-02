英国经济：8月零售价跌幅略放缓，但食品价格通胀处于纪录低位--BRC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦9月3日 - 英国零售业联盟(BRC)周三公布，英国8月商店零售价跌幅略微放缓，但食品价格通胀仍处于纪录低位。
BRC称，8月零售价格较上年同期下降1.6%，7月为同比下降1.9%，后者为该调查开始逾七年来最大跌幅。
8月食品价格上涨0.3%，齐平7月触及的纪录低位。
“随着英国经济持续走强，零售商成本增长温和的好处将传导给消费者，”BRC主管Helen Dickinson称。
BRC称，8月家居修缮、园林用品及硬件价格下跌加速。
上月公布的官方数据显示，6月消费者物价指数(CPI)升幅降至1.6%，低于英国央行2.0%的目标。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。