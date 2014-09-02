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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 07:40 BJT

英国经济：8月零售价跌幅略放缓，但食品价格通胀处于纪录低位--BRC

路透伦敦9月3日 - 英国零售业联盟(BRC)周三公布，英国8月商店零售价跌幅略微放缓，但食品价格通胀仍处于纪录低位。

BRC称，8月零售价格较上年同期下降1.6%，7月为同比下降1.9%，后者为该调查开始逾七年来最大跌幅。

8月食品价格上涨0.3%，齐平7月触及的纪录低位。

“随着英国经济持续走强，零售商成本增长温和的好处将传导给消费者，”BRC主管Helen Dickinson称。

BRC称，8月家居修缮、园林用品及硬件价格下跌加速。

上月公布的官方数据显示，6月消费者物价指数(CPI)升幅降至1.6%，低于英国央行2.0%的目标。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)
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