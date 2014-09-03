《焦点》ECB料维持利率不变并详述资产购买计划，但QE预期恐落空

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
法国政府一贯呼吁欧洲央行采取更多行动压低欧元汇率，以提升竞争力。过去一个月，欧元从接近1.37美元下跌至约1.31美元。
德拉吉在杰克森霍尔央行年会上表示，欧洲央行在准备买入证券化贷款方面正“快速推进”。分析师预计，周四将出台可能的有资产担保证券(ABS)购买方案的进一步细节。
“对他们来说，最简单的方法就是证实他们已经同意购买ABS，正处于全面审视细节的最后阶段，”花旗的分析师Menuet表示。
“我不确定他们现在愿意给出一个数字，我想500亿(欧元)左右将是他们能宣布的最低规模，那或许是他们能够达成一致的中间步骤，然后用未来三个月制定出QE策略。”
其他人则不这么肯定。
鉴于欧元区债券收益率(殖利率)已经处于纪录低点，出台QE的作用或将有限，只会消除各国政府推行结构性经济改革的压力。
“欧洲央行管委会将可能担心QE的道德危机方面，QE或许会轻易诱使意大利、法国及其他国家的政府更加放缓改革进程，”摩根士丹利分析师在研究报告中称。
他们表示，QE仍然是最后手段。(完) (编译 许娜/王丽鑫/李春喜/王兴亚；审校 徐文焰/张若琪)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。