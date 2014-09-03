《焦点》ECB料维持利率不变并详述资产购买计划，但QE预期恐落空

法国政府一贯呼吁欧洲央行采取更多行动压低欧元汇率，以提升竞争力。过去一个月，欧元从接近1.37美元下跌至约1.31美元。

德拉吉在杰克森霍尔央行年会上表示，欧洲央行在准备买入证券化贷款方面正“快速推进”。分析师预计，周四将出台可能的有资产担保证券(ABS)购买方案的进一步细节。

“对他们来说，最简单的方法就是证实他们已经同意购买ABS，正处于全面审视细节的最后阶段，”花旗的分析师Menuet表示。

“我不确定他们现在愿意给出一个数字，我想500亿(欧元)左右将是他们能宣布的最低规模，那或许是他们能够达成一致的中间步骤，然后用未来三个月制定出QE策略。”

其他人则不这么肯定。

鉴于欧元区债券收益率(殖利率)已经处于纪录低点，出台QE的作用或将有限，只会消除各国政府推行结构性经济改革的压力。

“欧洲央行管委会将可能担心QE的道德危机方面，QE或许会轻易诱使意大利、法国及其他国家的政府更加放缓改革进程，”摩根士丹利分析师在研究报告中称。