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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 07:52 BJT

《全球汇市》美元受日圆和英镑抛盘支撑上扬，欧元脱离低点

* 美元指数涨至14个月高位

* 日圆全面走疲，英镑亦承压

* 欧元在欧洲央行政策会议前脱离低点

路透悉尼9月3日 - 美元兑一篮子主要货币周三亚洲盘初盘旋在14个月高位附近，受乐观的美国经济数据，以及日圆和英镑的抛盘支撑。

美元指数 最高涨至83.039，为2013年7月以来最高位，此前公布的数据显示，美国8月制造业活动达到三年半以来最活跃水平，7月建筑支出强劲反弹。
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