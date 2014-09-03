《全球汇市》美元受日圆和英镑抛盘支撑上扬，欧元脱离低点

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
日内波动率飙升表明夏季迟滞交投情况结束，交易员应该会感到欣慰。
但欧元多头可能仍如履薄冰，市场仍对欧洲央行是否将采取更多刺激举措的看法分歧。
法国总统奥朗德办公室一官员表示，奥朗德和德拉吉周一同意，低通胀和疲弱经济成长正在危及欧盟的经济。
在欧洲央行会议前，受到瞩目的事件包括澳洲公布第二季国内生产总值(GDP)、澳洲央行总裁发表演说、中国公布服务业调查，以及加拿大央行利率会议。
路透调查显示，企业投资和出口成长疲弱，加上低通胀风险疑虑，加拿大央行预料在明年下半年前将按兵不动。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3129 1.3131 -0.02 -4.48 1.3745
美元/日圆 105.21 105.07 +0.13 -0.09 105.30
欧元/日圆 138.13 137.97 +0.12 -4.56 144.73
美元/瑞郎 0.9193 0.9189 +0.04 +2.97 0.8928
英镑/美元 1.6472 1.6469 +0.02 -0.51 1.6556
美元/加元 1.0930 1.0926 +0.04 +2.92 1.0620
澳元/美元 0.9278 0.9274 +0.04 +4.10 0.8913
新西兰元/美元 0.8305 0.8313 -0.10 +1.21 0.8206
澳元/日圆 97.610 97.440 +0.17 +4.01 93.850
新西兰元/日圆 87.350 87.340 +0.01 +1.09 86.410
英镑/日圆 173.30 173.04 +0.15 -0.59 174.33
澳元/新西兰元 1.1168 1.1149 +0.17 +2.95 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/王颖/张若琪/戴素萍 审校 张荻/徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选