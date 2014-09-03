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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 08:08 BJT

《全球汇市》美元受日圆和英镑抛盘支撑上扬，欧元脱离低点

日内波动率飙升表明夏季迟滞交投情况结束，交易员应该会感到欣慰。

但欧元多头可能仍如履薄冰，市场仍对欧洲央行是否将采取更多刺激举措的看法分歧。

法国总统奥朗德办公室一官员表示，奥朗德和德拉吉周一同意，低通胀和疲弱经济成长正在危及欧盟的经济。

在欧洲央行会议前，受到瞩目的事件包括澳洲公布第二季国内生产总值(GDP)、澳洲央行总裁发表演说、中国公布服务业调查，以及加拿大央行利率会议。

路透调查显示，企业投资和出口成长疲弱，加上低通胀风险疑虑，加拿大央行预料在明年下半年前将按兵不动。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3129 1.3131 -0.02 -4.48 1.3745

美元/日圆 105.21 105.07 +0.13 -0.09 105.30

欧元/日圆 138.13 137.97 +0.12 -4.56 144.73

美元/瑞郎 0.9193 0.9189 +0.04 +2.97 0.8928

英镑/美元 1.6472 1.6469 +0.02 -0.51 1.6556

美元/加元 1.0930 1.0926 +0.04 +2.92 1.0620

澳元/美元 0.9278 0.9274 +0.04 +4.10 0.8913

新西兰元/美元 0.8305 0.8313 -0.10 +1.21 0.8206

澳元/日圆 97.610 97.440 +0.17 +4.01 93.850

新西兰元/日圆 87.350 87.340 +0.01 +1.09 86.410

英镑/日圆 173.30 173.04 +0.15 -0.59 174.33

澳元/新西兰元 1.1168 1.1149 +0.17 +2.95 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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