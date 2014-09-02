中国证券：资本市场改革措施效果显现，股市运行上有所体现--证监会

路透上海9月3日 - 近两个月中国A股市场走强，并引发“牛市来了吗”的大讨论。中国证监会新闻发言人邓舸近日表示，资本市场各项改革措施的效果开始逐步显现，同时宏观经济稳中向好，市场流动性比较充裕，融资成本有望下降，激发了市场活力，市场信心有所增强，股市运行也反映了这种变化。

他在接受新华社专访时表示，“这为下一阶段全面深入改革发展奠定了好的基础。”

他说，下半年，证监会将进一步精简行政审批备案登记等事项，推进股票发行注册制改革，确立以信息披露为中心的监管理念，理顺监管与执法的关系，提高稽查执法效能，促进证券期货服务业提升竞争力。

他表示，强化证券期货执法是监管转型的重要内容。监管部门将进一步打击证券期货违法犯罪行为，加强对证券期货违法违规行为的监测和线索发现。要坚决打击欺诈上市、虚假信息披露、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，始终保持高压态势，切实保护好投资者特别是中小投资者的合法权益。