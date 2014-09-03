《香港报摘》--经济日报9月3日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 头版头条：
--环球“果粉”热切期待的iPhone6尚未面世，中国移动 “曲綫”预售的消息已率先引爆投资界的兴奋，消息刺激资金追入中资电讯股，力撑大市之余，中移动再向红底股迈进。
* 其他：
--上市不足3个月的天合化工 获沽空机构“匿名分析”狙击，指其帐目涉嫌造假，目标价为零。天合盘中停牌并否认有关指控。
--华人置业 澳门“御海．南湾”项目面临被政府没收，大股东刘銮雄出手收购该资产以及香港尖沙咀新港中心两大物业，涉资最少140亿港元。华置拟派发特别股息，持股达74.99%的刘銮雄可最多获派约105.6亿港元，变相只动用35.3亿港元便私有化该等资产。
--顺风光电 董事长兼首席执行官张懿表示，行业并网竞争加剧，公司将今年底新增装机容量目标由3吉瓦降至2吉瓦。
--中国银行 境外发行400亿元人民币等值优先股计划，有望在10月底前成事，票面息介乎6.5-7厘，以欧元、美元及离岸人民币（CNH）多种货币发行。（完）
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。