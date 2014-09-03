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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月3日-9月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家     规模       发行细节
 9/3          德国     50亿欧元   标售五年期联邦债券
 9/3   0120   日本                标售三个月期贴现国库券
 9/4   0950   法国                标售长期政府债券(OAT)
 9/4          西班牙              标售债券
 9/5   0130   日本                提高流动性标售
 9/8   1350   法国                标售国库券(BTF)
 9/8   0120   日本                标售六个月期贴现国库券
 9/9          美国                发售三年期公债
 9/9          英国                标售2052年到期公债
 9/9   0130   日本                标售30年期公债
 9/10         美国                发售10年期公债
 9/10         德国     50亿欧元   标售10年期联邦债券
 9/10         意大利              标售国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 许娜)
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