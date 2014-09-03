《全球主要国家债券发行预告》--9月3日-9月10日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/3 德国 50亿欧元 标售五年期联邦债券 9/3 0120 日本 标售三个月期贴现国库券 9/4 0950 法国 标售长期政府债券(OAT) 9/4 西班牙 标售债券 9/5 0130 日本 提高流动性标售 9/8 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/8 0120 日本 标售六个月期贴现国库券 9/9 美国 发售三年期公债 9/9 英国 标售2052年到期公债 9/9 0130 日本 标售30年期公债 9/10 美国 发售10年期公债 9/10 德国 50亿欧元 标售10年期联邦债券 9/10 意大利 标售国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 许娜)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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