《香港报摘》--信报9月3日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 头版头条：
--再有民企遭狙击，上市不足三个月的天合化工 被沽空机构“匿名分析”发表报告指其账目造假。
* 其他：
--内地最大医疗健康互联网公司丁香园宣布，获得腾讯控股 7,000万美元的战略投资，并将占丁香园少数股权，预计交易在本月完成。
--香港资产管理公司易亚宣布，已把其49%的交易所买卖基金（ETF）业务出售予中信证券 旗下中信里昂。
--中国移动 率先推出4G新机预约服务，也有消息指联通 亦准备于本月19日推出iPhone 6。
--主要提供卫星和无线数据通讯应用解决方案的中国全通 ，其行政总裁萧国强称，预期于今年底至明年第一季完成分拆手机生产业务上市，并考虑于明年推出自家品牌手机，透过互联网销售。
--汇丰控股 计划发行或然可换股债券，以符合新的监管要求及增加其额外一级资本。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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