《香港报摘》--信报9月3日

* 头版头条：

--再有民企遭狙击，上市不足三个月的天合化工 被沽空机构“匿名分析”发表报告指其账目造假。

* 其他：

--内地最大医疗健康互联网公司丁香园宣布，获得腾讯控股 7,000万美元的战略投资，并将占丁香园少数股权，预计交易在本月完成。

--香港资产管理公司易亚宣布，已把其49%的交易所买卖基金（ETF）业务出售予中信证券 旗下中信里昂。

--中国移动 率先推出4G新机预约服务，也有消息指联通 亦准备于本月19日推出iPhone 6。

--主要提供卫星和无线数据通讯应用解决方案的中国全通 ，其行政总裁萧国强称，预期于今年底至明年第一季完成分拆手机生产业务上市，并考虑于明年推出自家品牌手机，透过互联网销售。

--汇丰控股 计划发行或然可换股债券，以符合新的监管要求及增加其额外一级资本。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘