《中国报摘》--中国证券报9月3日

* 头版头条:

--中国证监会副主席刘新华表示，证监会鼓励上市公司创新思路，有效实施员工持股计划，目前财政部就金融企业员工持股计划征求相关意见，证监会将积极推动各类项员工持股计划顺利进行，并积极努力争取市场关注的员工持股税收优惠问题。

* 其他:

--由上海自贸区管委会与新华社上海分社共同开发的“自贸试验区”客户端2日正式启动，由官方发布、媒体资讯、自贸生活圈、自贸试验区拍客和自贸试验区Q&A等六大部分组成。

--苏宁云商 9月3日公告称，公司正在筹划员工持股计划相关事项，为避免对公司股价造成重大影响，根据有关规定，公司股票自2014年9月3日开市起停牌。

--*ST超日公告称，由于公司已无能力通过自身完成重整并恢复持续经营能力，亟须引入有实力的投资人对公司业务进行整合并提供偿债资金。公司管理人决定通过公开招标方式遴选投资人。

--重庆市市长黄奇帆表示，重庆今年安排了130多项改革，重点推进25项改革，其中有22项是经济领域改革，包括今后五年的十大支柱产业，现在一年的产值是1000亿元，5年以后将达到1万亿元。