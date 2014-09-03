《中国报摘》--中国证券报9月3日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 头版头条:
--中国证监会副主席刘新华表示，证监会鼓励上市公司创新思路，有效实施员工持股计划，目前财政部就金融企业员工持股计划征求相关意见，证监会将积极推动各类项员工持股计划顺利进行，并积极努力争取市场关注的员工持股税收优惠问题。
* 其他:
--由上海自贸区管委会与新华社上海分社共同开发的“自贸试验区”客户端2日正式启动，由官方发布、媒体资讯、自贸生活圈、自贸试验区拍客和自贸试验区Q&A等六大部分组成。
--苏宁云商 9月3日公告称，公司正在筹划员工持股计划相关事项，为避免对公司股价造成重大影响，根据有关规定，公司股票自2014年9月3日开市起停牌。
--*ST超日公告称，由于公司已无能力通过自身完成重整并恢复持续经营能力，亟须引入有实力的投资人对公司业务进行整合并提供偿债资金。公司管理人决定通过公开招标方式遴选投资人。
--重庆市市长黄奇帆表示，重庆今年安排了130多项改革，重点推进25项改革，其中有22项是经济领域改革，包括今后五年的十大支柱产业，现在一年的产值是1000亿元，5年以后将达到1万亿元。
--中国海关近日公布的上半年彩电出口数据，海信电视出口额以9.7%的市场份额跃居行业第一位。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选