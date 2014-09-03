《新兴市场重要经济事件预告》--9月3日-9月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月3日(三)

苏黎士--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

内罗毕--肯尼亚央行公布利率决定。

9月4日(四)

布达佩斯--为期三天的经济学者年会(至9月6日)。发言者包括：匈牙利经济部长Mihaly Varga，以及匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy。

伦敦--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

9月5日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

9月8日(一)

以色列荷兹利亚--资讯及通讯科技(ICT)第14届国际会议，名为“环境改变中的恐怖主义--当前和未来面临的挑战”(至9月11日)。发言嘉宾包括以色列多名部长。

9月9日(二)

暂无重要经济事件预告。

9月10日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布利率决定。(1100)

意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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