《新兴市场重要经济事件预告》--9月3日-9月10日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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9月3日(三)
苏黎士--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。
内罗毕--肯尼亚央行公布利率决定。
9月4日(四)
布达佩斯--为期三天的经济学者年会(至9月6日)。发言者包括：匈牙利经济部长Mihaly Varga，以及匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy。
伦敦--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。
9月5日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
9月8日(一)
以色列荷兹利亚--资讯及通讯科技(ICT)第14届国际会议，名为“环境改变中的恐怖主义--当前和未来面临的挑战”(至9月11日)。发言嘉宾包括以色列多名部长。
9月9日(二)
暂无重要经济事件预告。
9月10日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布利率决定。(1100)
意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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