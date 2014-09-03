《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月3日

*工商时报：

--经济部长杜紫军针对货贸谈判进程表示，两岸货贸赶在中韩自贸协定在年底前完成，基本上是赶不及的，〞但希望不要晚于半年。〞

--初次股票公开发行及初次上市柜前现增案审理流程将加速，金管会宣布，未来无论本地或外国企业首次公开发行，或申请上市(柜)前现增案，都不用再送证期局审查，一律委托证交所或柜买中心审理，预计可加速上市柜等审查速度。

--总统马英九表示，两岸官员的互访，不只是象征性表示友好，且可突破实质议题。他说，目前两岸交流已获致多项成果，双方除签订21项协议，我陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军，更在今年2月及6月分别互访。

--台湾人寿 也想入股银行。台寿董事长许舒博透露，有意参考三商美邦人寿投资京城银行 的模式，以财务性投资取得银行通路合作伙伴，未来若有好的银行投资机会，台寿也考虑入股。

--台资银行的土地建筑融资授信，未来二年预期将呈负成长。根据土银内部最新统计显示，土建融授信余额合计约有2,900多亿台币，在今年以来尽管土银建融案仍有增加，土融案授信总余额却已开始减少。

*经济日报：

--财政部初步决定，房地合一、实价课税制实施时，本人、配偶及未成年子女名下仅有一屋的家庭，房产交易所得将享有免税，但会设有排富机制，售价逾3,000万台币以上的自用住宅，恐不在免税之列。

--寿险公会昨日呈报金管会保单转换自律规范修正版，并同步发送各会员公司。国泰人寿率先起跑，今天起接受保户申请转换，宣布提供客服专线、官方网站专页、国寿服务人员等三大询问试算管道。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。