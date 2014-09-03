伊拉克情势：奥巴马增派350名军人保护美国驻伊大使馆

路透华盛顿9月2日 - 美国白宫周二称，总统奥巴马已下令向巴格达增派约350名军人保护当地的美国大使馆，同时派出高层官员前往中东“建立更强有力的地区合作关系”，对抗伊斯兰国武装。

五角大楼新闻秘书海军少将科比(Rear Admiral John Kirby)补充称，加上这次增派的人员，美国在伊拉克负责加强外交安保工作的军事人员总数将达约820人。(完)