伊拉克情势：奥巴马增派350名军人保护美国驻伊大使馆

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透华盛顿9月2日 - 美国白宫周二称，总统奥巴马已下令向巴格达增派约350名军人保护当地的美国大使馆，同时派出高层官员前往中东“建立更强有力的地区合作关系”，对抗伊斯兰国武装。
五角大楼新闻秘书海军少将科比(Rear Admiral John Kirby)补充称，加上这次增派的人员，美国在伊拉克负责加强外交安保工作的军事人员总数将达约820人。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。