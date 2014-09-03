金砖国家：9月2日股汇市收盘纵览

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透9月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月2日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收低0.35%，报1,086.73点。
中国股市：沪综指收升1.4%至15个月新高，新股申购资金解冻驰援大盘
香港股市：收平盘，受内地市场提振
中国汇市：人民币即期收低购汇偏多，中间价创近三个月低位
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拉美股市：拉美股市小幅收高，此前公布的美国制造业数据令人鼓舞，强化市场风险偏好。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.93%，报61,707.21点。
拉美汇市：多数走软，因令人鼓舞的美国数据提振美元
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南非股市：收高，零售类股引领涨势。指标Top-40绩优股指数 和综合指数 均上涨0.7%，分别报46,076点和51,462点。
南非汇市：兰特兑美元跌至逾三周低位，因投资者寻求避险
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印度股市：BSE指数大涨，突破27,000点心理大关，连续第三个交易日刷新纪录高位，因近期数据提高对经济的期望，随后HDFC银行等绩优股上扬。指标BSE指数 最多上涨0.8%，至27,082.85点的纪录高位，最终收高0.57%。NSE指数 也触及纪录高位，最高上涨0.92%至8,101.95点。终场收高0.69%。
印度汇市：印度卢比兑美元连续第四个交易日贬值，跌幅为三周来最大，追随亚洲货币颓势。印度卢比兑美元 收报60.68/69，较周一收盘60.5250/5350贬值0.2%，为8月13日以来最大单日跌幅。
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俄罗斯股市：指标股指 微涨0.02%，报1,177.930点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫0.14%，报641.04点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.43%，报37.4625卢布；卢布兑欧元 跌0.5%，至49.1805卢布。(完) (整理 郑茵 审校 于春红)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选